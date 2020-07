Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de trei ani a fost spitalizat in stare grava, cu arsuri, dupa ce a incendiat din joaca mașina familiei. Incidentul a avut loc astazi, in jurul orei 13:00, in satul Mirzaci din raionul Orhei.

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier la Sebeș: O femeie a suferit leziuni dupa ce s-a izbit cu mașina de un cap de pod Un accident rutier a avut loc joi, in municipiul Sebeș, pe strada Dorin Pavel. O șoferița a pierdut controlul asupra mașinii și a intrat in coliziune cu un cap de pod. La data de 1 iulie 2020,…

- Masina, un Lamborghini Huracan Perfomante Spyder a fost lovita puternic in spate la doar 20 de minute de la ieșirea din magazin, potrivit poliției britanice din West Yorkshire. Accidentul s-a produs in dupa-amiaza zilei de miercuri, 24 iunie, dupa ce mașina a parasit showroom-ul. Ea a suferit o defecțiune…

- Astazi, in jurul orei 11:00, un accident mortal a avut loc in zona localitații Decea, in urma caruia un copil de 5 ani a decedat și alte 3 persoane au prezentat leziuni. Din cele 3 pesoane, 2 au refuzat transportul la spital, iar a 3-a va fi transportata la UPU Alba Iulia de catre un echipaj SAJ. Potrivit…

- Dorian Popa se bucura de un adevarat succes in plan profesional. In plus, acesta a devenit și vlogger, iar pe canalul sau de YouTube are o mulțime de fani. Și pe rețelele de socializare, artistul este foarte activ și iși ține la curent fanii cu tot ce i se intampla. La fel a procedat și ieri, cand…

- Teo Trandafir implicata intr-un accident rutier. In drum spre casa de la Kanal D, dupa emisiunea sa Teo show, Teo Trandafir se deplasa spre casa cand brusc a fost lovita de un șofer neatent. Toți cei implicați in accidentul rutier nu au suferit rani, ci doar pagube materiale la mașinile pe care le…

- Dorian Popa a fost protagonistul unui incident neplacut, carear fi putut sa-l coste viața. Ieri, la scurt timp dupa ce a ieșit dinBucurești, pe DN1, artistul a intrat intr-un microbuz. Nici pentru TeoTrandafir nu a fost o zi prea buna. Mașina vedetei a fost lovita, in timp ceaceasta se intorcea de la…

- Un grav accident feroviar a avut loc, sambata dupa-amiaza, in Prahova. Mașina de poliție in care se aflau doi polițiști și doi jandarmi a fost lovita de un tren, iar unul dintre agenții și-a pierdut viața.