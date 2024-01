Stiri pe aceeasi tema

- David Purcell, 78 de ani, s-a numarat printre zecile de persoane care s-au inscris pentru o croaziera de trei ani cu Life at Sea - o calatorie in jurul lumii care a fost anulata cu doua saptamani inainte de plecare. El și alți 77 de potențiali pasageri care nu au primit rambursari cer procurorului…

- Craciun cu sfarșit tragic la Calarași. Un barbat de 66 de ani a fost gasit mort, dupa ce casa in care locuia i-a fost cuprinsa de flacari, anunța oamenii legii. Tragedia a avut loc pe 7 ianuarie.

- Doi pietoni, un barbat si mama acestuia, au murit, duminica dimineata, dupa ce au fost loviti de doua autoturisme. O mașina condusa de un tanar a intrat pe contrasens, unde a lovit un pieton si un autoturism parcat, iar masina parcata a fost proiectata in al doilea pieton, care de asemenea a murit,…

- Austin Wells a decis sa cumpere un apartament pe un vas de croaziera, susținand ca este mai accesibil decat sa dețina o casa pe uscat.El a cheltuit 300.000 de dolari (238.000 de lire sterline) pentru o garsoniera inchiriata pe 12 ani la bordul vasului MV Narrative, care este inca in construcție in…

- Accident feroviar in aceasta dimineața, in jurul orei 9:35, in aceasta dimineața, in zona Aradul Nou, unde mașina condusa de un barbat in varsta de 33 de ani din Timiș a fost lovita de un tren. „La data de 9 noiembrie, in jurul orei 9:35, polițiștii Serviciului Județean de Politie Transporturi Arad…

- Aventura penala a unui barbat din Alba: Bine „alcoolizat” a furat o mașina, a facut accident și a fugit in padure Aventura penala a unui barbat din Alba: Bine „alcoolizat” a furat o mașina, a facut accident și a fugit in padure Un barbat din Alba a fost trimis in judecata pentru comiterea infracțiunilor…

- Un barbat beat mort a lovit trei autoturisme cu mașina pe strada Pastorului, din Cluj-Napoca. Polițiștii l-au reținut pentru 24 de ore. La data de 5 noiembrie a.c. polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca-Biroul Rutier au dispus masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat,…

- Un barbat de 47 de ani este cercetat de politisti, pentru inselaciune, fiind acuzat ca a vandut un autoturism de lux care nu-i apartinea, provocand un prejudiciu de 85.000 de euro. Politistii din Bucuresti au facut trei perchezitii la Suceava.