- O femeie a fost injunghiata luni de soț in sediul Primariei comunei Belcești, județul Iași. Femeia se dusese sa depuna actele de divort. Victima ar fi vrut sa divorțeze de soț, potrivit primelor informații, acesta fiind motivul pentru care s-a dus la primarie. Cearta a inceput in curtea primariei. Cand…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Dej intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut pe raza localitații Cațcau. La fața locului s-au alocat doua autospeciale cu modul de descarcerare și un echipaj SAJ.„Pompierii acționeaza pentru descarcerarea unei persoane, care prezinta multiple traumatisme…

- Un barbat in varsta de 42 de ani din localitatea Rediu, comuna Rosiesti, a fost preluat de un echipaj de Terapie Intensiva Mobila dupa ce si-a prins picioarele intr-o motosapa electrica, informeaza, luni, ISU Vaslui. Potrivit sursei citate, barbatul a fost dus la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului…

- O femeie a fost injunghiata in parcarea de la Vivo Mall Constanta de un barbat Victima se afla in stare constienta ISU se afla la fata locului O femeie a fost injunghiata in parcarea Vivo Mall Constanta de un barbat. Din primele informatii, din fericire, femeia se afla in stare constienta.Pompierii…