- Un barbat de 32 de ani, persoana deținuta in regim deschis in cadrul Penitenciarului Codlea, a evadat, marți, de la punctul de lucru al unei societați comerciale din municipiul Brașov. Acesta a fost prins dupa 9 minute.

- Luni, 8 mai 2023, polițiștii din Blaj au depistat, pe raza municipiului Blaj, un barbat, de 35 de ani, din municipiu, posesor al unui mandat european de arestare, emis de catre autoritațile judiciare din Franța, pentru infracțiuni contra patrimoniului. Pentru depistarea celui in cauza, polițiștii au…

- Un barbat este dat in urmarire, dupa ce ar fi furat geanta unei femei din Fagaraș și, cu cardul gasit in portmoneu, a facut mai multe tranzacții bancare, scrie Brașov.net. Polițiștii fac apel acum la populație pentru a-l gasi pe barbatul din imagine.

- Polițiștii din Mureș efectueaza verificari dupa ce au fost sesizați la data de 29 aprilie 2023 ca Nagy Szilard, in varsta de 35 de ani, din Ernei, nu mai raspunde la telefon din cursul zilei de 27 aprilie 2023. "Semnalmente: 1,72 metri, brunet, ochi negri. Ultima data a fost vazut imbracat intr-o geaca…

- S-a „plictisit” sa stea in casa: Ce pedeapsa a primit un barbat din Alba care a evadat din arestul de la domiciliu S-a „plictisit” sa stea in casa: Ce pedeapsa a primit un barbat din Alba care a evadat din arestul de la domiciliu Un barbat din Alba s-a ales cu un an de inchisoare, dupa ce s-a „plictisit”…

- Echipa de cautare „COD” anunța despre dispariția unui barbat in varsta de 39 de ani, locuitor al orașului Taraclia. Acesta a fost eliberat pe 31 martie de la spitalul raional al orașului și inca nu s-a intors.

- Politistii clujeni apeleaza la ajutorul cetatenilor pentru a gasi un barbat in varsta de 72 ani, din localitatea Sumurducu, judetul Cluj, care a plecat de acasa de 5 zile și nu a mai revenit la domiciliu. Persoanele care pot furniza orice informatii despre barbat sunt rugate sa se adreseze celei mai…