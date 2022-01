Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 19 ani a lovit un barbat de 25 de ani pe trecerea de pietoni. Accidentul a avut loc la ieșirea din Timișoara, catre comuna Giroc, iar toata scena a fost surprinsa pe camerele de supraveghere ale bordului. Victima a fost transportata de urgența la spital pentru a primi ajutor din partea medicilor,…

- In aceasta dimineața, in jurul orei 05.50, un barbat, in varsta de 31 ani, care conducea un autovehicul pe VO1K, la km 1 + 800 m, a surprins și accidentat un biciclist, anunța IPJ Brașov. Victima, un barbat, in varsta de 49 ani, a fost transportata la spital, in vederea acordarii de ingrijiri medicale…

- Un barbat inarmat a deschis focul intr-un autobuz care transporta elevi. Tragedia a avut loc intr-un centru comercial din Kosovo, iar șoferul și doi copii s-au stins din viața. Momentan, oamenii legii nu au constatat care a fost motivul atacului, dar se ocupa de caz și incearca sa-l identifice pe vinovat.

- Un tren de calatori a avut intarzieri de zeci de minute, pe direcția București - Brașov, dupa ce locomotiva a lovit mortal un barbat.Tragedia a avut loc in localitatea Darza din județul Dambovița. Un barbat a fost accidentat mortal de un trenul Interegio 1632 Brașov - București. Victima nu a fost inca…

- Un barbat de 67 de ani s-a stins din viața, dupa ce a fost lovit de o autoutilitara. Victima se afla pe trotuar, iar șoferul ar fi incercat sa evite un biciclist. Tragedia a avut loc pe strada Dorobanților, Cluj-Napoca, iar polițiștii au intervenit de urgența la fața locului. Conducatorul auto a fost…

- Coronavirusul SARS CoV 2 continua sa faca victime la ConstantaPe raza judetului Constanta, alte 13 persoane au decedat in urma complicatiilor cauzate de infectarea cu virusul SARS CoV 2.Potrivit reprezentantilor Directiei de Sanatate Publica Judeteana Constanta, dintre persoanele raportare vineri, 19…

- Ieri, 17 noiembrie, la ora 11.30, polițiștii din Vișeu de Sus au intervenit la un accident rutier produs pe D.N. 18 in localitatea Petrova. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca o autoutilitara condusa de catre un barbat de 31 de ani din Vișeu de Jos, a surprins și accidentat un barbat…

- Un barbat de 43 de ani din Rodna ar fi recurs la un gest extrem dupa ce a aflat ca este infectat cu COVID-19 și s-a spanzurat. Ana Dragu, psiholog clinician, ne explica fenomenul. Un barbat de 43 de ani din Rodna a ales sa iși puna capat zilelor, dupa ce a aflat ca este infectat cu Covid-19. Deși starea…