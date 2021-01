Un barbat a fost reținut pentru ca și-a facut un gratar la flacara eterna aprinsa in memoria soldaților cazuți pe front, in cel de-al Doilea Razboi Mondial, de la un monument din republica Dagestan din Caucazul de Nord. Imagini distribuite pe o rețea sociala locala il arata pe barbatul in varsta ghemuit langa flacari, cu o bucata de carne infipta intr-o frigaruie, potrivit The Moscow Times.