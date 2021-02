Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 23 de ani a fost grav ranit de un crocodil cu care s-a luptat doua ore in lacul Tanganyika, din vestul Tanzaniei, au anunțat autoritațile locale. In cele din urma, tanarul a fost salvat de localnicii alertați de țipetele lui, iar acum primește ingrijiri intr-un spital.

- Linia oficiala a guvernului din Tanzania, in timp ce lumea era ravasita de pandemie, a ramas constanta, oficialii statului din estul Africii sustinand faptul ca virusul nu a ajuns pe propriile meleaguri. Din moment ce, oficial, COVID-19 nu exista in statul african, nici de vaccin nu este nevoie. Intre…

- In aceasta țara nu a fost identificat niciun caz Covid, din aprilie.2019. Teoretic…Iar convingerea autoritaților este ca țara s-a eliberat de coronavirus datorita rugaciunilor. Este vorba despre Tanzania, țara care are un mod de abordare a pandemiei diferit de restul lumii. Ministrul Sanatații din aceasta…

- Cel puțin 15 persoane au murit și alte 50 au fost spitalizate in sudul Tanzaniei din cauza unei boli infecțioase neidentificate. Simtomele sunt grețuri și varsaturi cu sange, au anunțat oficialii sanitari. Cel puțin 15 oameni au murit in Tanzania din cauza unei boli neidentificate. Ministerul Sanatații…

- Cel putin o persoana si-a pierdut viata, iar alte 39 au ramas fara adapost in urma viiturilor provocate de ploile abundente in regiunea sudica Mtwara din Tanzania, unde sute de case au fost avariate si inundate, au anuntat miercuri autoritatile, relateaza agentia Xinhua potrivit Agerpres. Persoana…

- Cel putin 15 persoane si-au pierdut viata, iar alte doua au fost grav ranite in urma unui accident rutier care a avut loc in districtul central Manyoni din regiunea Singida din Tanzania, in eveniment fiind implicat un microbuz care se indrepta spre o nunta, a anuntat luni politia, relateaza Xinhua…