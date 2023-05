Un bărbat din Flămânzi a încercat să intre prin efracție într-un bar din Aiud. În cele din urmă a ajuns în arest La data de 6 mai 2023, in jurul orei 02,00, polițiștii din Aiud au prins, in flagrant delict, un barbat de 45 de ani, din Flamanzi, județul Botoșani, imediat dupa ce ar fi incercat sa patrunda, prin efracție, intr-un local public din municipiu. Polițiștii au gasit asupra sa o cagula și un ciocan, pe care l-ar fi folosit pentru a sparge unui dintre geamurile localului public. Fața de barbat, a fost intocmit dosar penal, sub aspectul savarșirii tentativei la infracțiunea de furt calificat și au luat masura reținerii, pentru 24 de ore. Cercetarile sunt continuate, pentru stabilirea intregii sale… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

