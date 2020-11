Stiri pe aceeasi tema

- O casa mica, veche de un secol si cu un spatiu locuibil de doar 4 metri patrati, a fost scoasa la vanzare in orasul Bremen din nordul Germaniei cu suma de 77.777 de euro, relateaza miercuri agentia DPA, citata de Agerpres.

- Polițiștii de combatere a criminalitații organizate și procurorii D.I.I.C.O.T. din Alba Iulia au prins in flagrant delict un barbat, de 42 de ani, in timp ce ar fi incercat sa vanda peste 300 de comprimate de MDMA. Acesta va fi cercetat in stare de arest preventiv. Luni, 2 noiembrie, in localitatea…

- Un cetațean roman in varsta de 30 de ani a fost arestat in Germania pentru ca nu a platit o amenda veche pentru condus fara permis, iar sancțiunea s-a transformat intr-o pedeapsa cu inchisoarea. Pana sa fie prins a parcurs peste 40.000 de kilometri, transmite digi24.ro.

- Poliția din Germania s-a confruntat cu un caz mai puțin obișnuit. Mai multe persoane au sunat la linia de urgența sa anunțe ca un barbat a fost observat in timp ce calatorea pe un suport de bicicleta, atașat de un autocar.

- Ghinion mare pentru un șofer, in noaptea de joi spre vineri, in vama Cenad. El a ramas fara mașina cu care se deplasa dupa ce polițiștii au aflat ca era cautata pentru confiscare de autoritațile din Germania. Fratele celui de la volan nu mai platise ratele pentru autoturism.