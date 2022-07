Stiri pe aceeasi tema

- Duminica seara, 26 iunie, la ora 20:37, polițiștii din Jibou au oprit in trafic un motociclu neinmatriculat, care era condus de un barbat, de 37 de ani, din Jibou. In urma verificarilor efectuate de polițiști, s-a stabilit ca barbatul nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.…

- Reglari de conturi intre doua grupari, pe un traseu din țara. Polițiștii din Basarabeasca au fost anunțați astazi, in jurul orei 17:40 ca in secția internare a fost preluat un barbat cu o plaga in regiunea pieptului. Acesta este din Chișinau și a comunicat inițial ca rana a obținut-o in urma unei caderi…

- Vineri, 17 iunie 2022, in urma unui apel prin 112, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Campeni au intervenit pe raza localitații Scarișoara unde o femeie a reclamat faptul ca partenerul sau se manifesta in mod violent și distruge bunuri. Din primele cercetari efectuate de polițiști, a rezultat ca, pe…

- Polițiștii și procurorii au destructurat activitate infracționala a unui grup de persoane, suspectat de vanzarea drogurilor in proporții deosebit de mari, prin intermediul aplicației „Telegram”. Banuiții, un barbat de 43 de ani și concubina acestuia de 22 de ani și un tanar de 26 de ani, au fost reținuți…

- Un barbat care sambata seara a amenintat ca se sinucide s-a aruncat in gol, cu un streang de gat si cu mainile legate la spate, in fata fortelor de interventie sosite la fata locului. Negociatorul din cadrul Politiei si un jandarm l-au salvat, taind latul, in timp ce paramedicii au reusit sa il resusciteze.…

- UPDATE: Un barbat a murit in urma accidentului rutier produs sambata dimineata pe DN 2B, in zona localitatii Galbinasi, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Buzau.„Din primele date de la fata locului a reiesit ca autoturismul condus pe directia Buzau catre Braila de catre un sofer in varsta…

- Polițiștii locali acționeaza, printre altele, și pentru eliberarea de autovehicule a pistelor pentru bicicliști, in ultima perioada fiind semnalate de cetațeni mai multe situații de acest gen, cu atat mai mult cu cat timișorenii folosesc frecvent acest mijloc de transport. Astfel, polițiștii locali…

- Polițiștii de frontiera din cadrul PTF Petea au identificat și predat autoritaților competente un barbat cautat de autoritațile din Romania, pentru infractiuni la regimul circulatiei. In data de 4 aprilie a.c., in jurul orei 09.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pentru a intra…