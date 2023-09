Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 57 de ani si-a tinut sotia moarta in congelator pentru a-i incasa in continuare pensia. Omul a fost condamnat la trei ani si jumatate de inchisoare, dupa ce a fost descoperit. Este acuzat de fals in acte și frauda. Cei doi norvegieni erau stabiliti in Suedia, in Arjang, la aproximativ 340…

- Un barbat din Iași a ajuns la spital in stare foarte grava dupa ce s-a certat cu soția și și-a injectat o supradoza de insulina. Babatul de 56 de ani s-a certat cu soția sa. In urma conflictului a decis sa iși injecteze 240 de unitați de insulina lenta. Acesta a fost evaluat in psihiatrie și apoi internat…

- Scandal intr-o familie din Jidvei: Un barbat și-a batut și amenințat soția cu zece ani mai tanara Unui barbat din Veseuș, comuna Jidvei, i s-a interzis sa se apropie de soția sa timp de cinci zile dupa ce ar fi batut-o și amenințat-o pe aceasta. Potrivit IPJ Alba, la data de 25 iulie 2023, in jurul…

- Barbat de 45 de ani, din județul Alba, REȚIUNT pentru 24 de ore, dupa ce ar fi incalcat ordinul de protecție dispus pe numele sau și și-ar fi agresat soția Barbat de 45 de ani, din județul Alba, REȚIUNT pentru 24 de ore, dupa ce ar fi incalcat ordinul de protecție dispus pe numele sau și și-ar fi agresat…

- Corpul fara cap al unui bebeluș gasit pe o plaja din CataloniaLa inceputul saptamanii, pe plaja Roda de Bera, situata in sudul Cataloniei, in nord-estul Spaniei, a fost descoperit corpul unui bebeluș fara cap. Descoperirea a avut loc la cateva zile dupa gasirea cadavrului dezmembrat al unei femei pe…