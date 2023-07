Stiri pe aceeasi tema

- La data de 08 iulie a.c., polițiștii Sectiei 2 Politie Bacau au fost sesizati despre faptul ca un barbat de 69 de ani din municipiul Bacau ar fi fost agresat de catre fiul sau de 39 de ani. Din cercetari s-a stabilit faptul ca, la data de 07 iulie a.c., un barbat, de 39 de […] Articolul Un barbat de…

- Șase persoane au murit dupa ce un elicopter s-a prabușit in apropiere de Muntele Everest, in urma unei expediții, potrivit Sky News. Elicopterul cu turiști s-a prabușit marți dimineața in apropiere de Likhu – la nord de capitala Nepalului, Kathmandu. Cinci turiști mexicani și pilotul au murit, potrivit…

- Un barbat de 56 de ani, din comuna Putna, județul Suceava, a murit strivit de propriul cal, in timp ce participa la filmarea unui videoclip muzical. Gheorghe C., cunoscut crescator de cai din zona, a fost cooptat sa participe la filmarile pentru un videoclip care au avut loc sambata, 1 iulie. Se pare…

- Un barbat in varsta de 26 de ani a furat o mașina parcata intr-o curte, profitand de neatenția proprietarului. Automobilul era descuiat, iar cheile erau in contact. „La data de 21 iunie 2023, in jurul orei 11:43, polițiștii Secției de Poliție Rurala Hațeg au fost sesizați de un barbat din Hațeg, cu…

- Grav accident de circulație in aceasta dupa-amiaza, pe o șosea din județul Hunedoara „Astazi, printr-un apel la numarul unic de urgența 112, a fost anunțat faptul ca un autoturism care se deplasa pe DJ 687 E, a derapat și a ajuns in raul Cerna, pe raza localitații Teliucul Inferior. De urgența, pompierii…

- Drama in aceasta dimineața in localitatea timișeana Sanandrei, la cațiva kilometri de Timișoara. Un apel la 112 a anunțat ca un barbat in varsta de 30 de ani a fost gasit mort in propria locuința, in jurul orei 10:00. Polițiștii Secției 3 Rurale Sanandrei s-au deplasat la fața locului și au constatat…

- Un barbat a murit, subit, la intersecția strazilor Grigore Alexandrescu cu Primaverii, in cartierul clujean Manaștur. Intervenția echipajului medical a fost inutila, manevrele de resuscitare neavand niciun efect. „A fost solicitat echipaj medical in cazul unei persoane, barbat, 56 ani. A fost alocata…

- Grav accident de circulatie la iesirea din localitatea Lumina catre orasul Navodari. Doua persoane au murit si alte patru au fost ranite, in urma impactului dintre un TIR si doua autoturisme. La accident a ajuns și elicopterul SMURD.