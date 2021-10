Stiri pe aceeasi tema

- Un accident mortal de circulație a avut loc intre localitațile Chisindia și Paiușeni. Un jeep in care se aflau doi barbați și un copil, s-a rasturnat. „A fost o victima inconștienta. Intervine Detașamentul Sebiș cu o autospeciala descarcerare și ambulanța SMURD. La intervenție s-a deplasat si elicopterul…

- Conform datelor Grupului de Comunicare Strategica, toți cei 24 de pacienți decedați vaccinați prezentau comorbiditați. Din totalul de 304 pacienți decedați, 280 erau nevaccinați și 24 vaccinați. Cei 24 de pacienți decedați vaccinați…

- TRAGEDIE in plin val 4: Un copil cu varsta de un an și un altul cu varsta de 7 ani au murit din cauza Covid-19 TRAGEDIE in plin val 4: Un copil cu varsta de un an și un altul cu varsta de 7 ani au murit din cauza Covid-19 Doi copii din Romania, care prezentau și alte comorbiditați, au decedat ca urmare…

- Doi copii cu, care prezentau și alte comorbiditați au decedat ca urmare a infecției cu noul coronavirus. Astfel, un baiat de un an, din Suceava și un alt baiat de 7 ani din Iași au murit din cauza infecției cu Covid-19.

- Un muncitor de 54 de ani a murit joi in cimitirul din orașul Brad, județul Hunedoara, dupa ce utilajul pe care lucra s-a rasturnat, iar barbatul a fost prins sub acesta. Polițiștii din Hunedoara au fost sesizați joi ca in cimitirul din Brad a avut loc un accident de munca, soldat cu decesul unei persoane.…

- O femeie de 35 de ani și un copil in varsta de 12 ani au murit, marți seara, in urma unui accident rutier intre doua mașini, petrecut pe DN3C - Varianta Ovidiu, din județul Constanța, anunța Mediafax. Potrivit Poliției Constanța, accidentul s-a petrecut in jurul orei 20.30, pe DN3C - varianta…

- Șoferul unei autoutilitare care s-a rasturnat și a luat foc intre localitațile Lețcani și Podu Iloaiei, din județul Iași a murit pe loc. Doar pasagerul din dreapta a reușit sa se salveze, scrie ziarul Buna Ziua Romania. Polițiștii au deschis o ancheta in acest caz. Șoferul unei autoutilitare care s-a…

- Un copil in varsta de 4 ani a murit, sambata, in urma unui accident de mașina, in localitatea Cornereva, județul Caraș Severin. In mașina se mai aflau alți trei copii, toți ai femeii de 27 de ani care se afla la volan. Tanara nu deținea permis de conducere și s-a rasturnat intr-un parau de pe marginea…