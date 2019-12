Stiri pe aceeasi tema

- Cațiva trecatori au observat un trup care plutea in apele unei balți de la ieșirea din Timișoara, spre Sacalaz. Oamenii au sunat la 112, iar pompierii au trimis un echipaj care a reușit sa scoata la mal corpul neinsuflețit al unui barbat de aproximativ 70 de ani. The post Barbat descoperit inecat la…

- Un barbat a fost ranit intr-un accident rutier petrecut joi pe DN 75 Campeni – Lupșa, la Bistra. Conducea o mașina ce a fost lovita din spate de un șofer neatent. Accidentul s-a petrecut joi, in jurul orei 11.30. Polițiștii din Campeni au stabilit, din primele cercetari, ca un barbat de 48 de ani, din…

- Un nou accident rutier a avut loc in Calea Șagului, din cauza șoferilor extrem de grabiți, care nu mai pastreaza nici macar distanța necesara in trafic, intre autovehicule. Un barbat a fost transportat la spital in urma tamponului dintre doua autovehicule. Vina pentru producerea accidentului o poarta…

- Barbat reținut de polițiști La data de 12 octombrie a.c., ora 07.38, o tanara a sesizat pe 112 faptul ca in urma cu aproximativ 5 minute, in timp ce se afla la locuința situata pe raza municipiului Focșani, a venit la ușa un barbat, care a inceput sa o amenințe. Cu ocazia verificarilor efectuate, polițiștii…

- Un microbuz a lovit joi o mașina parcata in Timișoara, apoi un barbat de 75 de ani și s-a oprit intr-o stație de tramvai. Martorii spun ca șoferul microbuzului aveau un handicap la un picior, dar mașina era adaptata pentru el. Potrivit Poliției Timiș, un șofer in varsta de 30 de ani a pierdut control…

- Mai multe imagini infatisand un barbat mergand prin centrul Timisoarei cu doua femei in lesa au starnit controverse pe internet, potrivit adevarul.ro.Imaginile cu un barbat si doua femei legate cu lesa au fost realizate sambata dupa-amiaza de Stefan Cojocnean, in Piata Libertatii, din Timisoara.…

- Polițiștii Secției 4 Timisoara au depistat un tanar, de 21 de ani, banuit de conducerea unui autovehicul cu numere false, neinmatriculat si fara a detine permis de conducere pentru vreo categorie de vehicule. De asemenea, impotriva acestuia au fost probate 18 infractiuni in ultimele șase luni ale anului…

- Un accident soldat cu doi raniți s-a petrecut, astazi, la amiaza, pe șoseaua care leaga Aradul de Timișoara. Un șofer, in varsta de 37 de ani, care circula dinspre Orțișoara nu a mai fost atent la condus și a pierdut controlul asupra autoturismului. Mașina a ieșit in afara parții carosabile, rasturnandu-se.…