Pentru momentele in care intr-adevar vrei sa te simți bine, MoonSound și ReMan ți-au pregatit un banger care sa iți propulseze starea și sa te faca fericit din nou. Cu influențe balcanice, piesa nu doar ca iți va face sufletul sa rezoneze cu originile, dar te va aduce și intr-un super booster de vibe-uri bune. Pareri?