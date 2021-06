Un băiat de 12 ani din Germania a găsit în pădure o sabie din secolul al XVI-lea. Ce recompensă a primit Dupa ce expertii au identificat arma ca fiind o sabie din secolul al XVI-lea, descoperirea pretioasa a fost expusa la muzeul orasului bavarez Noerdlingen, iar baiețelul a primit drept rasplata acces gratuit la muzeu, relateaza Agerpres , care citeaza DPA. Potrivit muzeului din landul Bavaria, situat in sudul Germaniei, baiatul a gasit sabia intr-o padure din apropierea asezarii Ederheim, la o distanta de aproximativ 120 de kilometri nord-vest de Munchen. Familia lui a informat apoi Oficiul de Stat pentru Conservarea Monumentelor Istorice. Institutia a recomandat ca sabia, cu o vechime de peste… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

