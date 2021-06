Stiri pe aceeasi tema

- IGPR confirma ca interlopul Lucian Boncu, cel care a comandat impuscarea jurnalistului timisoaren Dragos Bota, a fost prins ieri in Italia. Marti, 1 iunie, in urma unei operațiuni ENFAST declanșate de Serviciul Urmariri din cadrul Direcției de Investigații Criminale, in colaborare cu echipele…

- Tribunalul Timiș a judecat, astazi, acordul de recunoaștere a vinovației incheiat intre DIICOT și Rafa Bogdan. Acesta este patronul unei discoteci din Caransebeș și cel care liderul Lucian Boncu i-a dat spre pastrare pistolul cu care trebuia executat editorul șef al PRESSALERT.ro, Dragoș Boța. Rafa…

- Interlopul timișorean Lucian Boncu a fost prins in Italia, dupa ce autoritațile l-au dat in urmarire internaționala. Barbatul care a ordonat uciderea jurnalistului Dragoș Boța a disparut din atenția oamenilor legii pe 28 mai, invocand faptul ca este apelat pe telefonul mobil și trebuie sa raspunda.…

- Legaturile interlopilor din Timișoara cu angajații ai structurilor de forța ale statului roman au fost cele care, de-a lungul timpului le-au permis sa-și consolideze pozițiile. O dovedește și o interceptare facuta de DIICOT in curtea casei din Giroc a lui Lucian Boncu care discuta, in foișor, dupa ce…

- Ancheta DIICOT in dosarul in care este investigat planul de asasinare a jurnalistului Dragoș Boța, editorul șef al PRESSALERT.ro, pus la cale de liderul interlop Lucian Boncu continua. Va reamintim ca DIICOT a stabilit ca ”in cursul anilor 2018 – 2019, suspectul B.L.A. a inițiat anumite demersuri menite…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Timișoara a decis, astazi, prelungirea controlului judiciar pentru Ioan Nasleu, fostul director de la Piețe SA. Va reamintim ca prietenul de chefuri al gruparii conduse de liderul interlop Lucian Boncu este inculpat pentru savarșirea a doua infracțiuni de șantaj. Dosarul…

- Tribunalul Timiș a motivat hotararea data in procesul pierdut de Ioan Nasleu, prietenul de chefuri al interlopilor din gruparea condusa de Lucian Boncu și fostul director de la Piețe SA, in care a dat in judecata PRESSALERT.ro și pe editorul șef Dragoș Boța, solicitand daune morale de 100.000 euro și…

- Polițiștii de la ”Crima Organizata” impreuna cu trupele speciale ale Jandarmeriei au descins, in aceasta dimineața, intr-o noua operațiune DIICOT, in mai multe locații din Timișoara și Moșnița. Printre cei vizați este și interlopul Paul Ștefan, care face parte din gruparea lui Lucian Boncu și care defila, pe…