Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar nervos ca a fost sancționat de polițiștii locali pentru scandalul provocat in Piața Unirii din Timișoara a spart oglinda unei mașini. Astfel, acesta va fi cercetat și pentru distrugere.

- Polițiștii au fost solicitat sa intervina marți seara, in jurul orei 19:40, la un scandal izbucnit pe strada Bujorilor din Timișoara. „Polițiștii Secției 3 Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul ca, pe strada Bujorilor din Timișoara, a avut loc un conflict spontan intre doi barbați, in urma…

- Un motociclist a ajuns la spital in urma unui accident de circulație, produs in dupa-amiaza zilei de 6 februarie 2024, la ieșirea din Timișoara. Oamenii legii au intocmit un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa.

- Barbatul a vrut sa ajute vanzatoarea unui magazin sa curețe zapada de pe trotuar, moment in care in zona a aparut un echipaj al Poliției Locale.Politistii i-au cerut sa se legitimeze, iar in momentul in care omul a cerut explicatii lucrurile au degenerat rapid. Barbatul a fost bruscat, incatușat…

- Intr-un episod bizar care a starnit dezbateri aprinse pe rețelele sociale, un cetațean care a decis sa lase haine in apropierea unui tomberon in speranța ca acestea vor ajunge la cei nevoiași a fost sancționat cu o amenda semnificativa de catre Garda de Mediu Bacau la sfarșitul anului trecut. Totul…

- Un șofer care in prima zi a anului a refuzat sa mute mașina care se afla in coada de la McDonald's, din centrul municipiului Suceava, a ajuns in catușe.Tanarul de 21 de ani, din Vicovu de Jos, se afla in Suceava pentru a-și cumpara mancare de tip fast food. La un moment dat, pentru ca ...

- O șoferița a fost ranita intr-un accident provocat chiar de ea, dupa ce ar fi incurcat pedala de frana cu acceleratia masinii pe care o conducea. Accidentul a avut loc vineri, chiar in curtea Spitalului de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara. Conform TVR Timișoara, șoferița de 47 de ani venise…

- Inițiativa aparține omului de afaceri Liviu Gherman, patronul restaurantului și academiei de fotbal Biarena din Sanandrei. Acesta a pregatit in jur de 400 de pachete pentru copiii din comuna aflata la zece kilometri de Timișoara.