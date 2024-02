Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii au fost solicitat sa intervina marți seara, in jurul orei 19:40, la un scandal izbucnit pe strada Bujorilor din Timișoara. „Polițiștii Secției 3 Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul ca, pe strada Bujorilor din Timișoara, a avut loc un conflict spontan intre doi barbați, in urma…

- „Leii din Banat” si-au aflat adversara din primul meci al Final Four-ului Alpe Adria Cup. SCM Timisoara, care si-a castigat grupa in competitia euroregionala, va evolua in semifinale cu OCS Capital Bulls, gazda turneului de la Kapfenberg. Timisorenii au pierdut marti seara ultimul joc din prima faza…

- Timișorenii dau tot mai multe semne ca s-au saturat de primarul Fritz. Ne amintim ca el a fost huiduit de mii de oameni, intr-un glas, la un concert Phoenix, dar și de grupuri mai mici, spontan constituite sau de cetațeni individuali, in diverse ipostaze in care a indraznit sa apara printre oameni.…

- Un film de arta emblematic al cinematografiei italiene de la inceputul anilor ʹ60, „La dolce vita” regizat de Federico Fellini și lansat in urma cu 64 de ani, va putea fi vazut sau revazut vineri, 2 februarie, la cinematograful Timiș, de la ora 19:00. Șapte zile și sapte nopți din viața lui Marcello,…

- Consilierii locali din Timișoara au aprobat marți, 30 ianuarie, proiectul de hotarare privind repartizarea orelor de munca pentru beneficiarii de venit minim de incluziune in anul 2024. Din anexe aflam ca, anul trecut, dintre cei 89 de timișoreni aflați in aceasta situație, 34 nu au facut munca necesara…

- Gaspar Marian, chirurgul care a luat șpaga de șase ori intr-o saptamana, a fost trimis in judecata de procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timis, scrie agerpres.ro. In perioada 19 – 26 septembrie 2022, in realizarea aceleiasi rezolutii infractionale, inculpatul Gaspar Marian a pretins…

- ???????????????????????????????? ????????????????????̦???????????????????? ???????? ???????????????? ????????????????????????-????????????????????! Viceprimarul Cosmin Tabara, a reacționat dupa ce colegul sau de etaj la primarie Dominic Fritz, a decis fara consultarea timișorenilor schimbarea culorii…

- Timișoara are oficial printre cei mai buni sportivi din țara la arma floreta. Federația Romana de Scrima a premiat cei mai buni sportivi dar și cei mai buni antrenori, in cadrul Galei Laureaților anului 2023, care a avut loc la București. Timișorenii de la ACS FLORETA au urcat pe podium alaturi de CSA…