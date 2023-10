Un avion Wizz Air nu a putut ateriza în România din cauza condițiilor meteo Intr-o calatorie pe ruta Londra – București, un avion Wizz Air a fost nevoit sa aterizeze in Varna, Bulgaria, datorita condițiilor meteo nefavorabile. Incidentul s-a produs duminica seara atunci cand avionul a incercat de doua ori sa aterizeze in Romania, la București și Constanța, dar din cauza vremii nefavorabile, acest lucru nu a fost posibil. Aceasta a fost o experiența neașteptata pentru pasageri, insa au fost mulțumiți ca toata lumea a ajuns tefera și nevatamata in Bulgaria, la Varna. Pasagerii au fost ulterior preluați de mai multe autocare care i-au transportat in siguranța la aeroportul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

