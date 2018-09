Stiri pe aceeasi tema

- Un avion Airbus A380, care aparține companiei Emirates, a fost bagat in carantina pe Aeroportul Internațional John F. Kennedy (JFK) din New York, dupa 100 de pasageri au semnalat ca se simt rau. Vezi galeria foto + 1 + 1 Potrivit site-urilor de aviație, avionul a zburat pe ruta Dubai – New York și a…

- Autoritatile americane au instituit stare de carantina in cazul unui avion de pasageri care a aterizat miercuri dimineata la New York, dupa ce aproximativ 100 de pasageri s-au plans ca se simt rau, informeaza site-ul postului NBC.

- Situație cel puțin bizara pe Aeroportul JFK, unde un avion aterizat de urgența a fost pus sub carantina. Cel puțin 100 dintre cei 500 de pasageri au inceput sa se planga ca se simt rau, iar cauza nu este cunoscuta momentan.

- Un avion de pasageri cu 166 de persoane la bord a aterizat de urgenta marti pe aeroportul Shenzhen din China, dupa ce pilotii au observat ca doua roti ale aeronavei s-au desprins, relateaza Reuters.Cinci pasageri au solicitat ingrijiri medicale in urma incidentului.

- Un mecanic al unei companii aeriene a furat un avion de pe aeroportul internațional Seattle–Tacoma și a fost urmarit de doua avioane de lupta americane inainte sa se prabușeasca pe o insula aproape nepopulata, potrivit șerifului local, citat de Reuters.

- Un avion al companiei Spirit Airlines, care zbura pe ruta New York - Fort Lauderdale, a aterizat de urgenta dupa ce mai multi pasageri s-au plans din cauza mirosului puternic din cabina, descris ca fiind „de picioare nespalate”.

- Incident mai puțin obișnuit la bordul unui avion Iraqi Airways care zbura de la Mashhad, in Iran, la Bagadad, capitala Irakului. Cei 157 de pasageri ai aparatului de zbor au fost in pericol din cauza unei dispute izbucnite intre pilot și copilot

- Cel putin 19 persoane au fost ranite marti intr-un accident de avion in apropiere de capitala sud-africana Pretoria, au anuntat serviciile de salvare, potrivit AFP."Avem 19 raniti, unii lejer, altii grav. Pana acum nu a fost confirmat niciun deces", a declarat pentru AFP Russell Meiring,…