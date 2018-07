Stiri pe aceeasi tema

- Un avion s-a prabușit in orașul mexican Durango, arata primele imagini prezentate de televiziuni. Nava avea cel puțin 80 de persoane la bord. Compania aeriana Aeromexico a anunțat pe Twitter ca a fost...

- O aeronava a companiei Air China s-a intors in siguranța pe aeroportul din Paris, dupa ce a primit o amenințare terorista, au anunțat joi reprezentanții companiei, relateaza Reuters. „Air China a primit un mesaj care conținea o amenințare terorista. Zborul CA876 s-a intors in siguranța la Paris, toți…

- Un avion de vanatoare s-a prabusit joi in nordul Vietnamului, iar in urma incidentului au decedat cei doi militari aflati la bordul aparatului, a anuntat un oficial local, potrivit site-ului agentiei de stiri Reuters.

- Cel putin 19 raniti, unii grav, in urma prabusirii unui avion in apropiere de Pretoria. Cel putin 19 persoane au fost ranite marti intr-un accident de avion in apropiere de capitala sud-africana Pretoria, au anuntat serviciile de salvare, potrivit AFP. „Avem 19 raniti, unii lejer, altii grav. Pana acum…

- Cel putin sase persoane au murit joi dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabusit intr-o suburbie a celui mai locuit oras din India, Mumbai, au anuntat oficiali ai politiei, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Un avion al Garzii Aeriene din Puerto Rico s-a prabusit miercuri langa Savannah, Georgia, bucatile acestuia imprastiindu-se pe o sosea si pe o cale ferata. Oficialii spun ca cel mai probabil toti cei noua pasageri sunt morti, relateaza Reuters.