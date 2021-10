Stiri pe aceeasi tema

- Un avion care trebuia sa decoleze spre Italia a fost oprit la sol, miercuri, pe Aeroportul Otopeni dupa ce piloții au ratat decolarea de doua ori. Aeronava Airbus, ce trebuia sa decoleze de pe Aeroportul Otopeni cu destinația Torino la ora 13.50 a ratat manevrele de decolare de doua ori din cauza unor…

- Un avion care transporta 21 de persoane s-a prabusit marti la decolare in apropiere de Houston, in Texas, toti pasagerii si echipajul reusind sa iasa din avion inainte ca acesta sa ia foc, au anuntat pompierii si autoritatile locale Accidentul s-a produs la scurt timp dupa ora locala 10:00. Avionul,…

- Antrenorului Cosmin Olaroiu i-a fost furat ceasul in Italia, pe strada, la Milano. Obiectul de lux a fost recuperat in Emiratele Arabe Unite, de Politia din Dubai, dupa ce a fost vandut de mai multe ori. Dupa o luna si jumatate si dupa ce a fost vandut de mai multe ori de-a lungul Europei, ceasul […]…

- Ministrul demis al Energiei, Virgil Popescu, susține ca, deși prețurile la energie au explodat in Romania, deocamdata acestea se situeaza mult sub nivelul altor state. Prețurile la energie continua sa creasca in multe state europene, insa conform autoritaților, acestea sunt mult mici in Romania fața…

- Serviciul 112 Bucuresti-Ilfov informeaza ca un avion de mici dimensiuni, cu 2 persoane la bord, s-a prabusit pe un camp pe raza localitatii Chitila, in apropiere de str. Oxigenului. Cele doua persoane de 38 și 73 de ani sunt conștiente. The post Un avion de mici dimenisuni s-a prabușit in Chitila…

- Fostul acționat de la Dinamo, Dragoș Savulescu, a fost reținut, duminica noaptea, de polițiști in Grecia. Și asta dupa ce iubita acestuia a postat imagini din vacanța de pe insula Mykonos, deși omul de afaceri nu ar fi trebuit sa paraseasca Italia. Politia Romana anunta, luni, ca Dragos Savulescu…

- Incidentul a avut loc azi noapte, cand toți cei 174 de pasageri ai cursei WizzAir Bologna – Iași, au constat la aterizare ca nu au bagajele. Conducerea aeroportului a declarat ca nu s-a mai intamplat niciodata sa se rataceasca bagajele a tuturor pasagerilor unei curse. Cel, mai probabil, in urma unei…

- Incidentul a avut loc azi noapte, cand toți cei 174 de pasageri ai cursei WizzAir Bologna – Iași, au constat la aterizare ca nu au bagajele. Conducerea aeroportului a declarat ca nu s-a mai intamplat niciodata sa se rataceasca bagajele a tuturor pasagerilor unei curse. Cel, mai probabil, in urma unei…