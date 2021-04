Un autoturism în care se aflau şapte persoane s-a RĂSTURNAT: Șoferul consumase alcool şi avea permisul suspendat „Din verificarile preliminare efectuate (...) s-a stabilit ca un barbat de 49 de ani, din Mihaesti, care conducea un autoturism pe DN 73D, din directia Mioveni catre Davidesti, ar fi pierdut controlul asupra directiei de deplasare, rasturnandu-se in afara partii carosabile. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicand o valoare mai mare decat limita de 0,40mg/l alcool pur in aerul expirat. Totodata, politistii au constatat faptul ca soferul avea dreptul de a conduce autovehicule suspendat", precizeaza sursa citata.In urma accidentului, barbatul aflat la volan si o… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

