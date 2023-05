Stiri pe aceeasi tema

- Incident in municipiul Iasi. Un arbore a cazut peste trei masini parcate pe strada Vasile Alecsandri. La fata locului intervine o autospeciala pentru a degaja zona. „Degajare arbore rupt si cazut peste 3 masini parcate in mun. Iasi, str. V Alecsandri, intervine o autospeciala de intervenție”, a transmis…

- In urma cu puțin timp a fost raportat un incendiu in județul Iași. Din primele informații obținute de catre reporterii BZI, se pare ca o casa din localitatea Roșu, comuna Raducaneni a fost cuprinsa de flacari. UPDATE: Se pare ca pana la sosirea echipajelor de pompieri, incendiul a fost localizat de…

- In urma cu putin timp s-a produs un incendiu la Iasi. Din primele informatii, flacarile au izbucnit la o casa situata pe strada G. Tufescu, municipiul Iasi. Pompierii intervin la fata locului pentru a lichida flacarile…https://www.bzi.ro/o-casa-din-municipiul-iasi-cuprinsa-de-flacari-pompierii-intervin-4694111…

- In urma cu puțin timp a fost emis un Cod Portocaliu de inundații in județul Iași, valabil pana la ora 24.oo, datorat creșterii debitului in bazinul superior al raului Miletin. Pana la aceasta ora au fost raportate doua gospodarii inundate. Una se afla in comuna Plugari, iar cealalta in municipiul Pașcani.…

- In urma cu puțin timp a fost raportat un incendiu in județul Iași. Din primele informații obținute de catre reporterii BZI, se pare ca acesta a fost produs la o casa din localitatea Golaiești. Din fericire nu au fost raportate victime…https://www.bzi.ro/incendiu-in-judetul-iasi-pompierii-intervin-in-localitatea-golaiesti-4675847…

- In urma cu putin timp s-a produs un incident la Iasi. Locuitorii unui bloc situat pe strada Costache Negri din municipiu s-au alertat dupa ce au vazut fum pe casa scarii. UPDATE: Nu au fost evacuate persoanele din bloc. „Cauza inundarii cu fum a casei scarii este o oala de mancare uitata pe aragaz,…

- In urma cu putin timp s-a produs un accident rutier la Iasi. Din primele informatii detinute de reporterii BZI, incidentul auto a avut loc in Valea Lupului. UPDATE: Cele doua victime traversau regulamentar. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ…https://www.bzi.ro/accident-rutier-in-valea-lupului-doi-pietoni-au-fost-loviti-de-un-autoturism-4665043…

- In urma cu puțin timp a izbucnit un incendiu in localitatea Cauesti, comuna Șcheia. Din primele informații deținute de reporterii BZI, se pare ca flacarile au cuprins vegetația uscata. La fața locului s-au deplasat doua autospeciale de interventie si stingere si membrii SVSU ai comunei…https://www.bzi.ro/incendiu-de-vegetatie-uscata-in-judetul-iasi-pompierii-intervin-de-urgenta-2-4663222…