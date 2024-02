Cel puțin noua pompieri din Los Angeles au fost raniți intr-o explozie a unui camion și cel puțin doi sunt in stare critica, a declarat un purtator de cuvant al departamentului, transmite CNN. ACTUALIZARE: Autoritațile au anunțat ca noua pompieri au fost raniți in explozie, iar doi sunt in stare critica. „Este remarcabil ca niciunul […] Articolul Un camion a explodat in Los Angeles, in timp ce pompierii incercau sa stinga un incendiu. Mai mulți oameni au fost raniți apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .