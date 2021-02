Un autocar cu 16 pasageri s-a răsturnat pe o șosea din Caraș-Severin Un autocar in care se aflau 16 pasageri s-a rasturnat in localitatea Forotic, județul Caraș-Severin, pe DN 57. A fost activat Planul Roșu la nivelul județului. Pentru acordarea asistenței medicale de urgența intervin 1 autospeciala pentru transport victime multiple, 2 ambulanțe SMURD și 3 ambulanțe din cadrul Serviciul Județean de Ambulanța. Tototdata, in sprijinul echipajelor se afla și 2 mașini de stingere. Misiunea este in dinamica. In accident sunt implicate 16 persoane. Cinci pasageri au fost ușor raniți și sunt transportați la Compartimentul Primiri Urgențe Oravița. Celelalte 11 persoane… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Accident de circulatie in zona localitatii Forotic, DN 57, unde un autocar cu 16 pasageri s-a rasturnat in afara partii carosabile a drumului. Avand in vedere numarul de persoane implicate, pentru gestionarea eficienta a intervenției, a fost activat Planul Roșu la nivelul județului. The post Autocar…

- Autoritațile din Caraș Severin au intrat in alerta, dupa ce un autocar cu 16 persoane s-a rasturnat in localitatea Forotic. Din primele informații, in autocar se aflau 16 persoane. Avand in vedere numarul de persoane implicate, pentru gestionarea eficienta a intervenției, autoritațile din Caraș Severin…

- Autoritatile din Caras-Severin au activat, joi, Planul Rosu de Interventie, dupa un accident rutier in care a fost implicat un autocar cu pasageri. Autovehiculul s-a rasturnat. IGSU anunta, joi, ca un accident rutier s-a produs in localitatea Forotic, pe DN 57, in judetul Caras-Severin.…

- Autoritatile din Caras-Severin au activat planul rosu de interventie, dupa ce un autocar cu 16 persoane s-a rasturnat. Potrivit primelor informatii, cinci persoane ranite usor au fost transportate la Oravita. La fata locului au ajuns cinci ambulante si doua masini de stingere, potrivit ISU Caras-Severin.Inspectoratul…

- Autoritațile din Caraș Severin au intrat in alerta, dupa ce un autocar cu 16 persoane s-a rasturnat in localitatea Forotic. Din primele informații, in autocar se aflau 16 persoane. Avand in vedere...

- Un accident a avut loc, joi, in caraș-Severin, in localitatea Forotic, DN 57, acolo unde un autocar s-a rasturnat. Din primele informații, in autocar se aflau 16 persoane. Avand in vedere numarul de persoane implicate, pentru gestionarea eficienta a intervenției, a fost activat Planul Roșu…

- Pentru acordarea asistenței medicale de urgența intervin 1 autospeciala pentru transport victime multiple, 2 ambulanțe SMURD și 3 ambulanțe din cadrul Serviciul Județean de Ambulanța.Tototdata, in sprijinul echipajelor se afla și 2 mașini de stingere. Misiunea este in dinamica.„Dintre cele 16 persoane,…

- Patru persoane au fost ranite, luni, pe DE 581, in localitatea Sarbi, in urma unui accident de circulatie in care au fost implicate trei autovehicule, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. "Detasamentul de pompieri Barlad a intervenit cu o autospeciala de stingere…