- Doua persoane au fost transportate la spital, dupa ce microbuzul in care se aflau a derapat de pe traseu și s-a tamponat intr-un copac. Accidentul a avut loc pe traseul dintre Dnestrovsk și Pervomaisk, regiunea transnistreana.

- Doi pasageri au fost transportați la spital, dupa ce șoferul unui automobil de model Skoda a pierdut controlul asupra volanului și a derapat intr-o fașie forestiera din preajma și s-a izbit intr-un copac. Accidentul a avut loc noaptea trecuta, 23 ianuarie, in jurul orei 00:07, pe strada Trandafirilor…

- Un barbat de 35 de ani din Caracușenii Vechi, raionul Briceni, a primit diverse leziuni și a ajuns la spital in stare inconștienta, dupa ce a pierdut controlul volanului și a ajuns intr-un copac. Accidentul a avut loc la 15 ianuarie, in jurul orei 19:20 pe traseul G-5 in apropierea satului Tabani.

- Un microbuz in care se aflau opt pasageri s-a ciocnit violent cu un autoturism in care se aflau șoferul și patru pasageri. Accidentul a avut loc in urma cu puțin timp, pe DN 7, in dreptul localitații Pecica, din judetul Arad. Doi copii și trei adulți, care au suferit rani serioase in urma impactului,…

- Un angajat al Ambulanței din Buzau a ajuns din salvator, victima. Barbatul a fost injunghiat in timp ce se afla la locuinta unui pacient care solicitase sprijin medical. Totul a inceput in momentul in care echipajul de ambulanta a fost chemat la o adresa din Ramnicu Sarat, pentru a interveni in cazul…

- Accident teribil la iesirea din Targu Jiu. O ambulanța care transporta un pacient spre Craiova a fost lovita de o cisterna care nu a acordat prioritate in zona unui sens giratoriu. Impactul a fost extrem de puternic.

- La fața locului au intervenit pompierii cu o autospeciala și echipaje medicale SMURD și SAJ.In urma impactului, doi tineri de 17 și 23 de ani au fost preluați de SMURD, o iar fata de 17 ani, cu traumatism cranio-cerebral, preluata de SAJCercetarile continua, pentru stabilirea tuturor imprejurarilor…