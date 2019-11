Un australian a mâncat timp de un an doar cartofi şi a slăbit 53 de kilograme Australianul Andrew Flinders Taylor s-a hotarat sa slabeasca si timp de un an a mancat, in diverse feluri, doar cartofi. Potrivit informatiilor MensHealth, Taylor, care avea o greutate de peste 150 de kg, s-a ambitionat sa dea jos kilogramele si a reusit. El a urmat o dieta formata exclusiv din cartofi si a consumat cartofi de diferite soiuri, inclusiv cartofi dulci, potrivit rador.ro. Citește și: Rareș Bogdan a gasit soluția salvatoare pentru PSD: ‘Dați-le o șansa sa va scoata din noroi!’ Pentru a da gust mancarii, el a folosit ierburi uscate, boia dulce sau sos barbeque. Iar… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

