Stiri pe aceeasi tema

- Vrancea este tara minunilor naturii, locul unde se unesc Moldova, Muntenia și Transilvania și unde s-a nascut balada Miorița. In Vrancea se gasesc frumuseți naturale care iți taie respirația, cum sunt și cei șapte munți despre care legenda spune ca domnitorul Ștefan cel Mare i-a daruit babei Vrancioaia…

- Starea de bine nu ar fi afectata de jocurile video. Studiu realizat de Universitatea Oxford Starea de bine nu ar fi afectata de jocurile video. Studiu realizat de Universitatea Oxford Un studiu realizat de catre Universitatea Oxford arata faptul ca timpul petrecut jucand jocuri video este puțin probabil…

- ”Am semnat azi aderarea Rusiei la o alianța larga militara defensiva alcatuita din 12 țari: Rusia, China, Iran, India, Kazahstan, Uzbekistan, Azerbaidjan, Armenia, Belarus, Siria, Brazilia și Venezuela”, a declarat ministrul de externe rus, Serghej Lavrov, in briefing-ul de dupa semnarea acordului de…

- Veniturile companiei au crescut cu 43,5% in termeni anuali, la 534,14 miliarde de dolari taiwanezi (18,16 miliarde de dolari), depasind estimarile analistilor, de 524,02 miliarde de dolari taiwanezi. Profitul net, de 237,03 miliarde de dolari taiwanezi, un nivel record pentur companie, a urcat cu 76,4%…

- Mircea Bravo, unul dintre cei mai urmariți vloggeri din Romania, cu peste un milion de abonați pe YouTube, a facut public trailerul oficial al comediei „Mirciulica”, un film de lungmetraj produs impreuna cu asociatul sau, Cristian Iliușan.

- Pe 16 iunie 2022, in Sala „Episcop Gherasim Putneanul" a Centrului Eparhial Suceava, a avut loc vernisajul expoziției de grafica „Hotarul Țarii de sus". Semnatarul lucrarilor, Mihail Gavril, este un pictor care acum ceva timp, probabil acum aproximativ 50 de ani, a simțit ca ...

- In Casa Darvas din Oradea a fost inaugurata expozitia "Arte si meserii in designul de mobilier", amenajata in sufrageria de la etaj si care cuprinde mai multe corpuri de mobilier achizitionate din Glasgow in anul 2021, proiectate de fratii Vago Jozsef si Vago Laszlo, arhitecti proeminenti ai stilului…

- Administratia presedintelui american Joe Biden a luat decizia finala de a exclude participarea guvernelor din Cuba, Venezuela si Nicaragua la Summitul Americilor, au afirmat surse citate luni de agentia Reuters.