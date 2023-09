Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DIICOT au pus in aplicare 3 mandate de percheziție domiciliara in București, intr-o cauza avand ca obiect savarșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc. Operațiunea, care poarta numele de cod ”Himera”, vizeaza un angajat al unui operator economic de profil care ar fi comercializat…

- Doua vagoane ale unui roller-coaster s-au ciocnit. Accidentul in care au fost implicați cetațeni romani a avut loc la Munchen, la celebrul festival Oktoberfest. Potrivit site-ului Observator News, doua vagoane ale unui roller-coaster s-au ciocnit. In fiecare dintre trenurile roller-coaster se aflau…

- Trei barbați au fost trimiși in judecata de catre procurorii DIICOT, pentru ca au adus droguri in țara și le-au vandut inclusiv unor copii. Barbații sunt arestați preventiv intr-un dosar de trafic international de droguri de risc și mare risc. Unul dintre barbați a vandut droguri de risc (canabis…

- Un alpinist roman si unul german au murit, duminica, in Alpii italieni, dupa ce unul dintre membri echipei a alunecat, relateaza agentia Ansa. Victimele sunt un roman, in varsta de 35 de ani, care locuia in Italia si un german de 46 de ani din Munchen. Un alpinist a alunecat in timp ce urca pe […] The…

- Președintele USR, Catalin Drula, a reluat marți atacul la adresa fostului ministru de interne, Lucian Bode, pe tema achiziției de teste antidrog pentru Poliția Romana, in contextul tragicului accident de la 2 Mai provocat de un tanar drogat, in urma caruia 2 studenți și-au pierdut viața, iar alți doi…

- Președintele USR, Catalin Drula, a reluat marți atacul la adresa fostului ministru de interne, Lucian Bode, pe tema achiziției de teste antidrog pentru Poliția Romana, in contextul tragicului accident de la 2 Mai provocat de un tanar drogat, in urma caruia 2 studenți și-au pierdut viața, iar alți doi…

- Guvernul Ciolacu a realizat vineri o rocada a diplomaților romani plecați in misiuni internaționale. In ședința de Guvern de vineri au fost adoptate 15 hotarari privind desemnarea unor consuli generali de a-și exercita atribuțiile in diverse orașe importante ale lumii: Barcelona, Bari, Bonn, Hong Kong,…

- Un apartament de doua camere situat in centrul municipiului Brașov a fost vandut de RIAL SA, compania care administreaza fondul de locuințe al municipalitații, contra sumei de 723 de lei, scrie Agerpres. Informatia, potrivit careia SC RIAL – din subordinea Primariei Brasov – a vandut un apartament de…