O tanara din Bucuresti a fost incatusata de politisti, in urma unei perchezitii, dupa ce a furat banii parintilor si a inlocuit bancnotele cu unele false. ”Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Pitesti – Serviciul de Combatere a Finantarii Terorismului si Spalarii Banilor, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti, […] The post O tanara din Bucuresti a furat banii parintilor si a inlocuit bancnotele cu unele false appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .