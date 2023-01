Un american de 41 de ani din California a fost arestat, marți, pentru tentativa de omor, dupa ce a incercat sa ucida o femeie și doi copii. Barbatular fi prabusit intentionat de pe o stanca inalta, pe autostrada de coasta a Pacificului, o masina in care mai erau trei pasageri – o femeie si doi copii, relateaza CNN. Din fericire, toti cei patru ocupanti ai masinii Tesla au supravietuit miraculos dupa ce vehiculul a plonjat intre 76 si 91 de metri sub soseaua pe care se afla si a cazut intr-o zona stancoasa de plaja, cunoscuta sub numele de Devil’s Slide (Panta Dracului), la aproximativ 30 de kilometri…