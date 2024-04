FOTO: ACCIDENT rutier pe Autostrada A10 Turda-Sebeș, în zona Dumbrava. Impact între două autovehicule FOTO: ACCIDENT rutier pe Autostrada A10 Turda-Sebeș, in zona Dumbrava. Impact intre doua autovehicule ACCIDENT rutier pe Autostrada A10 Turda-Sebeș, in zona Dumbrava. Un accident rutier s-a produs luni dimineața, pe Autostrada A10 Turda – Sebeș, in zona localitații Dumbrava. Potrivit CNAIR, circulația rutiera este blocata la km 61+000, pe banda 2, calea 2 (sensul Turda – Sebeș), din cauza unui accident rutier. In evenimentul rutier au fost implicate […] Citește FOTO: ACCIDENT rutier pe Autostrada A10 Turda-Sebeș, in zona Dumbrava. Impact intre doua autovehicule in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO: ACCIDENT rutier pe Autostrada A10, intre Aiud și Turda. Doua mașini s-au lovit Un accident rutier s-a produs sambata dupa-amiaza, in jurul orei 16:00, pe Autostrada A10 Sebeș-Turda. In evenimentul rutier au fost implicate doua mașini. Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Aiud intervine…

- ACCIDENT intre Teleac și Hapria. O femeie și un minor in varsta de 5 ani au ajuns la spital, dupa ce doua autovehicule s-au lovit Un accident rutier s-a produs luni dupa-amiaza intre Teleac și Hapria. O femeie de 36 de ani și un minor in varsta de 5 ani au ajuns la spital dupa un impact intre o autoutilitara…

- Accident produs duminica, 10 martie, pe Autostrada A1. Din primele informații, in accident au fost implicate o autoutilitara și doua mașini, dintre care una a luat foc. O femeie, pasagera in autoutilitara, a fost ranita și transportata la spital.

- Autocarul echipei Real Madrid a fost implicat luni, intr-un accident pe autostrada. Echipa se afla in drum spre meciul cu RB Leipzig din Liga Campionilor. Autocarul a suferit pagube minime, niciunul din ocupanții sai nefiind afectat.Echipa lui Carlo Ancelotti se indrepta spre Germania pentru meciul…

- FOTO-VIDEO: ACCIDENT pe autostrada A1, intre Deva și Ilia. Patru persoane ranite dupa ce doua autoutilitare s-au lovit Un accident rutier s-a produs marți dimineața, in jurul orei 11:20, pe Autostrada A1, intre Deva și Ilia. Patru persoane au fost ranite dupa un impact intre doua autoutilitare. Potrivit…

- Un barbat a scapat teafar dintr-un accident, dupa ce masina sa a intrat in coliziune cu un camion pe autostrada A1, in apropiere de orasul Deva. Ajunsi la locul incidentului, pompierii au gasit pe soferul autoturismului constient si cooperat, motiv pentru care a refuzat sa fie transportat la spital.…

- FOTO: Accident pe autostrada A1 Sebeș-Deva-Ilia. Impact intre un autoturism și un camion Un accident rutier s-a petrecut miercuri dupa-amiaza pe autostrada A1, pe sensul de mers Ilia-Deva. An accident au fost implicate un autoturism și un camion, a anunțat ISU Hunedoara. Ajunși la locul accidentului,…

- ACCIDENT pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu. Impact intre doua camioane, in zona localitații Calnic Un accident rutier s-a produs marți, in jurul orei 12:15, pe Autostrada A1 Sebeș – Sibiu, in zona localitații Calnic. Din primele informații, in evenimentul rutier au fost implicate doua autocamioane. Potrivit…