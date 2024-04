Accident rutier pe Autostrada Sebeș-Turda! Circulația a fost blocată! (UPDATE) In urma cu o ora s-a produs un accident rutier pe A10 sensul Turda spre Aiud. Circulația in zona a fost blocata. Evenimentul rutier s-a produs in zona localitații Dumbrava. Potrivit CNAIR, circulația rutiera este blocata la km 61+000, pe banda 2, calea 2 (sensul Turda – Sebeș), din cauza unui accident rutier. In evenimentul rutier au fost implicate doua autovehicule. Se circula pe banda 1. La fața locului sunt prezente echipaje de Poliție și de la CNAIR – Secția Autostrazi, informeaza alba24.ro UPDATE: „A fost alocata o autospeciala cu modul de descarcerare la evenimentul respectiv, care a avut… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol: turdanews.net

Stiri pe aceeasi tema

