- Principalele declaratii facute de Violeta Alexandru Am terminat un bilant la Ministerul Muncii cu privire la masura somajului tehnic acordata in perioada starii de urgenta si a starii de alerta. Incepand din 1 iunie au devenit masuri active de sprijin pentru cei care revin in activitate. La sfarsitul…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anuntat ca a acordat doua luni directorilor Caselor judetene de pensii pentru a recupera intarzierile pe care le-a constatat in implementarea masurilor, in caz contrar va lua o ”decizie radicala”. Violeta Alexandru a precizat ca a aflat din presa ca PSD intentioneaza…

- Pe primul loc in agenda de astazi a ministrului Muncii, Violeta Alexandru , sunt insa directorii Caselor județene de pensii. ”Doua luni am dat astazi directorilor Caselor județene de pensii pentru a recupera intarzierile. Daca nu se rezolva nici așa, voi lua o decizie radicala”, scrie Violeta Alexandru…

- Legea 19/2020 le da dreptul angajatilor care au copii pana in 12 ani sa ceara angajatorului libere platite. Acestea nu sunt scazute din alte tipuri de libere la care salariatul are dreptul (concediu de odihna, concediu fara plata, libere legale etc.) și nu se pot acorda pe timpul vacanțelor școlare…

- Bugetarii nu vor mai intra in șomaj tehnic la fel ca cei din mediul privat, proiectul fiind eliminat din intențiile Guvernului. „Subiectul nu mai este de actualitate’, a spus joi Orban. Potrivit acestuia, motivele ar fi ca „ne apropiem oricum de finalul starii de urgența”, iar o mare parte din bugetari,…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat ca rectificarea bugetara nu va fi dezbatuta in sedinta de Guvern de joi, este in curs de analiza, urmand sa aiba loc consultari cu partenerii sociali si reprezentantii autoritatilor locale. Ludovic Orban a declarat, joi, ca Guvenul incearca sa faca o evaluare…

- Ministerul Muncii anunta, pe 3 aprilie, un numar de 884.349 de contracte de munca suspendate. Asadar, numarul acestora a crescut cu 68.580 intr-o singura zi lucratoare, potrivit Agerpres. Dintre cele 952.929 de contracte individuale de munca suspendate pana in acest moment, 278.408 sunt din…

- Bataia de joc din Parlament este dusa, la audierile celui de-al treilea guvern Ludovic Orban, la cote nebanuite! Violeta Alexandru, propusa la Ministerul Muncii, a refuzat sa fie audiata, dupa la precedentele audieri primise aviz negativ și fusese criticata pentru cum s-a prezentat.Și de aceasta…