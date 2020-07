Un Alt Format. IRIS Nelu Dumitrescu.

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce și-a surprins fanii cu una dintre cele mai indraznețe colaborari pentru piesa „Rapido”, care in doar 48 de ore de la lansare ocupa locul 1 in Trending, Ruby lanseaza alaturi de Shift piesa „Limonada”, un single fresh, potrivit zilelor in care „soarele topește strada”. Și in care apare și mamaia…

- Anul 2020 este anul in care legendarul Bob Marley ar fi implinit 75 de ani si, astazi, 1 iulie, pentru a onora ziua internationala a muzicii regage, se lanseaza un nou videoclip pentru hitul “No Woman, No Cry”. Regizat de catre Kristian Mercado Fiqueroa si filmat atat in Jamaica, cat si in New York,…

- Guess Who lanseaza videoclipul „De Acasa” și ne demonstreaza prin puterea propriului exemplu ca orice perioada dificila poate fi transformata intr-o oportunitate de a (ne) cunoaște, de a invața, de a ajuta și vindeca prin creație. Piesa „De Acasa” a fost scrisa in perioada starii de urgența, dupa cum…

- Un videoclip muzical realizat in perioada pandemiei de coronavirus de peste 50 de artisti din municipiul Sfantu Gheorghe, avand ca tema bucuria de a trai, a devenit viral pe internet, cu peste 150.000 de vizualizari in numai cateva zile, anunța AGERPRES."La initiativa Primariei, 51 de artisti…

- Lidia Buble a lansat super piesa „La Luna”, un veritabil hit realizat cu Jay maly și Costi Ionița. Videoclipul a fost prezentat in cadrul emisiunii Neatza cu Razvan și Dani, iar imaginile sunt mai mult decat senzaționale!

- Irina Rimes este in permanența aproape de fanii ei și le aduce o piesa sensibila, al carei clip a fost realizat din momente emoționante din cadrul turneului COSMOS, „Baiatul meu frumos“. Piesa este despre cei care traiesc aceeași pasiune ca artista și simt fiecare vibrație din concertele ei și-i este…

- Alira Mun a lansat noul ei videoclip la piesa „Univers“, prima ei piesa care are parte de versuri in limba romana ce cuprinde imagini filmate in Timișoara. Artista care și-a creat un drum aparte in randul amatorilor de muzica electronica a lansat in ultimii ani un flux constant de single-uri ce graviteaza,…

- Irina Rimes nu inceteaza sa-și surprinda fanii! Astazi tocmai a lansat un nou videoclip pentru piesa „Baiatul meu frumos”, dedicata unei persoane speciale din viața sa. Melodia se numește „Baiatul meu frumos”, face parte din ultimul album ,„Cosmos” și are o incarcatura emoționala aparte pentru jurata…