Un alt azil al groazei în Voluntari. Bătrânii erau ținuți în sere Inca un azil infiorator, asemanator cu cele descoperite in urma cu cateva saptamani, a fost identificat in Voluntari. Aici, zeci de beneficiari erau obligați sa traiasca in condiții inumane. In luna iulie, aproximativ 100 de persoane in varsta au fost salvate de catre polițiști și procurori ai DIICOT, dupa ce s-au efectuat percheziții la trei azile din Voluntari. Batranii, majoritatea avand dizabilitați, erau victime ale abuzurilor, fiind supuși la batai, infometare și munca forțata. In perioada urmatoare, au mai fost descoperite cazuri similare in mai multe zone din țara, inclusiv in apropierea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

