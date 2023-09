Un aligator din Florida a mâncat un om Ramasite umane au fost gasite in gura unui aligator de aproape patru metri lungime, vineri, in apropiere de Tampa, in Florida (SUA), relateaza La Libre Belgique. Reptila a fost extrasa din apa unui canal nu departe de gradina botanica si eutanasiata, potrivit biroului local al serifului. Echipa de scafandri a descoperit, de asemenea, ramasitele umane ale unei persoane adulte in canal, scrie news.ro. Identitatea victimei nu a fost dezvaluita, iar o ancheta este inca in curs de desfasurare. Nu s-a stabilit inca daca aligatorul a fost sau nu responsabil pentru moartea sa. Un localnic… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

