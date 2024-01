Stiri pe aceeasi tema

- Un agent de la structura de interventie de la Penitenciarul Aiud, in varsta de 31 de ani, a murit luni, dupa ce a iesit din tura, potrivit agerpres.ro. Agent operativ la SASS, tanarului i s-a facut rau imediat dupa ce a iesit din serviciu, in fata Penitenciarului. Transportat la spital, a intrat in…

- Un agent de la structura de interventie de la Penitenciarul Aiud, in varsta de 31 de ani, a murit luni, dupa ce a iesit din tura.Agent operativ la SASS, tanarului i s-a facut rau imediat dupa ce a iesit din serviciu, in fata Penitenciarului. Transportat la spital, a intrat in stop cardiorespirator…

- Dreghici Alexandru Cristian, un tanar de doar 31 de ani, care lucra in cadrul Penitenciarului Aiud, a murit luni, 8 ianuarie 2024, pe neprevazute. Tanarul era agent operativ la SASS (Structura Asociata pentru Masuri de Securitate Speciala) din cadrul penitenciarului din județul Alba. Vestea trista a…

- Mario Zagallo a murit la 92 de ani, dupa o viata dedicata fotbalului. A fost primul care a cistigat Cupa Mondiala in calitate de jucator si antrenor. Mario Zagallo, cvadruplu campion mondial cu nationala Braziliei, a murit, vineri, la Rio de Janeiro, la virsta de 92 de ani. Zagallo a fost foarte popular…

- Actrița americana Glynis Jones, care a jucat in filmele "Tramps" și "Mary Poppins", a murit la Los Angeles, la virsta de 100 de ani. Despre aceasta relateaza agenția AP cu referire la managerul ei. "Astazi este o zi trista pentru Hollywood. Ea a fost una dintre ultimele din vechiul Hollywood", a declarat…

- Un tanar politist din Dolj a murit, in drum spre serviciu, dupa ce s a izbit cu masina de un microbuz. Un tanar politist, in varsta de 23 de ani, din Dolj, care mergea spre serviciu, a murit, dupa ce a ajuns cu masina pe contrasens si s a izbit de un mirobuz in care se afla doar soferul.Politistul era…

- Rona Hartner a murit, joi, 23 noiembrie, la orele amiezii. Anunțul trist a fost facut chiar de sora ei, Rinda Hartner.Actrița a pierdut lupta cu boala. Sora artistei, Rinda, a postat pe contul sau de Facebook o fotografie de doliu, semn ca Rona a incetat din viața. La numai 50 de ani, a fost rapusa…

- Scriitorul din Aiud, Lucian Domșa, s-a stins din viața, dupa o grea suferința. Povestea unui luptator: boala l-a impins sa scrie Scriitorul din Alba, Lucian Domșa, s-a stins din viața. Autorul romanelor ,,Aneta„, Mariuca” și a volumului de poeme ,,Black Metal” a murit luni seara. ”Dupa o lupta lunga…