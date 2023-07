Stiri pe aceeasi tema

- China a anulat o vizita pe care urma sa o efectueze in aceasta tara, saptamana viitoare, seful diplomatiei europene, Josep Borrell, a anuntat astazi o purtatoare de cuvant a Comisiei Europene.

- China a anulat vizita șefului diplomației UE, programata pentru saptamana viitoare, a declarat marți un purtator de cuvant al UE. Decizia apare dupa ce blocul comunitar și-a manifestat preocuparea fata de hotararea Chinei de a impune restrictii asupra exporturilor sale de galiu si germaniu, doua metale…

- Josep Borrell urma sa viziteze Beijingul pe 10 iulie pentru a se intalni cu omologul sau chinez și a discuta „probleme strategice”, inclusiv drepturile omului și razboiul Rusiei in Ucraina, dar deplasarea a fost anulata de partea chineza, a anunțat marți un purtator de cuvant al UE, relateaza Reuters.Niciun…

- In aprilie, Rusia a exportat 8,3 milioane de barili pe zi de titei si petrol, arata raportul lunar al AIE privind petrolul, publicat marti. Cresterea exporturilor de titei a compensat, pe de alta parte, scaderea exporturilor de produse rafinate, a precizat agentia. Cresterea vine in ciuda faptului ca…

- Seful diplomatiei Uniunii Europene, Josep Borrell, indeamna marina militara din tarile membre sa patruleze prin Stramtoarea Taiwan, potrivit unui articol de opinie publicat duminica de un saptamanal francez, dupa ce marti a afirmat ca Taiwanul este "crucial" pentru Europa, noteaza AFP, citat de Agerpres.Europa…

- Ministrul german de externe Annalena Baerbock incepe joi o vizita in China, menita sa reafirme unitatea politica a Uniunii Europene in fata superputerii emergente, in conditiile in care comentariile lui Emmanuel Macron au dezvaluit posibile fisuri in abordarea comuna fata de Beijing, relateaza Reuters,…

- Donald Trump l-a acuzat pe președintele francez Emmanuel Macron ca l-a „pupat in fund” pe omologul sau chinez Xi Jinping dupa vizita acestuia la Beijing, intr-un interviu difuzat marți, 11 aprilie, scrie Le Figaro. Emmanuel Macron a fost criticat dupa comentariile sale prin care a cerut Uniunii Europene…

- Presedintele Xi Jinping i-a oferit omologului sau francez, Emmanuel Macron, o primire neobisnuit de generoasa pentru o vizita de stat, iar unii analisti cred ca este un semnal privind o ofensiva intensa a Chinei de a convinge aliati din cadrul Uniunii Europene sa contracareze SUA, conform Reuters, citat…