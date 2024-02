Stiri pe aceeasi tema

- Centrul orasului Bruxelles este blocat luni de zeci de tractoare, iar femierii furiosi au dat foc la cauciucuri si baloti de paie, in timp ce fortele de ordine au intervenit cu tunuri cu apa. Revolta fermierilor are loc la mica distanta de locul unde s-au reunit ministrii agriculturii din UE, relateaza…

- Aproximativ 160 de tone de cereale ucrainene au fost distruse intr-o gara poloneza, pe fondul protestelor ample ale fermierilor, in ceea ce un inalt oficial ucrainean a declarat duminica a fost un act de ”impunitate si iresponsabilitate”, transmite Reuters. Fermierii polonezi care protesteaza in…

- Un grup de fermieri francezi a intrat sambata intr-un targ agricol din Paris, inaintea unei vizite planificate a președintelui Emmanuel Macron, pe fondul nemulțumirii fața de costuri, birocrație și reglementarile ecologice, relateaza Reuters.Fermieri s-au confruntat cu zeci de polițiști in interiorul…

- Sute de fermieri cehi și-au condus luni (19 februarie) tractoarele in centrul orașului Praga, perturband traficul in afara Ministerului Agriculturii, in timp ce s-au alaturat protestelor impotriva costurilor mari ale energiei, inabușirii birocrației și Acordului Verde al Uniunii Europene, potrivit Reuters.…

- Comisia Europeana va prezenta o propunere de strategie industriala de aparare in trei saptamani, a declarat sambata presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si va deschide, de asemenea, un birou de inovare in domeniul apararii in Ucraina, informeaza Reuters. ‘Europa trebuie sa isi intensifice…

- Fermierii din toata Europa au blocat strazile vineri (9 februarie) intr-o zi de proteste impotriva politicilor agricole ale Uniunii Europene(UE), a regulilor de mediu și a ceea ce ei vad drept taxe excesive și birocrație, potrivit Reuters. Fermierii din intreaga Europa au protestat impotriva constrangerilor…

- Fermierii din Belgia continua protestele vineri, 2 februarie, blocand mai multe puncte de trecere a frontierei cu Olanda, nemulțumiți de taxe, creșterea costurilor, importurile ieftine și birocrație, relateaza publicația locala La Libre și agenția Reuters care citeaza centrele de trafic belgian și olandez.Unul…

- Problemele fermierilor din Romania sunt similare cu cele ale celor europeni, motiv pentru care manifestațiile au loc in multiple țari din UE, iar Comisia Europeana va trebui sa vina acum cu soluții, a declarat joi Klaus Iohannis cu ocazia unei conferințe de presa susținuta la Consiliul European de la…