Stiri pe aceeasi tema

- Big Little Festival, singurul festival din Europa de Est dedicat exclusiv conexiunii dintre parinți și copii, ce va avea prima ediție intre 21-23 iunie, la Rașnov, anunța noi activitați de familie in cadrul evenimentului care celebreaza familiile și da startul vacanței de vara a școlarilor.

- Big Little Festival, singurul festival din Europa de Est dedicat exclusiv conexiunii dintre parinti si copii, va avea prima editie intre 21 si 23 iunie, la Rasnov, au anuntat, miercuri, organizatorii. Festivalul vine cu activitati de familie in cadrul unui eveniment care celebreaza familiile si da startul…

- Ateneul ieșean anunța cel mai nou proiect – Conferințe la Ateneu Cel mai nou proiect al Ateneului Național din Iași, intitulat Conferințe la Ateneu, incepe din 12 Mai 2024, de la ora 18.00, la Sala Unirii. Prima conferința, cu titlul Noi și ceilalți – națiune, Europa, creștinism, are ca invitați doua…

- Unul dintre cele mai mari labirinturi din Europa se afla la doar doua ore distanța de Romania. Este un gard viu imens și unic ca dimensiune. Poate fi vazut chiar și din satelit. Unde se afla și ce puteți gasi acolo? Labirintul impresionant din Europa. Unde se afla Csillagosveny, denumit și traseul stelelor,…

- Un petic mic de teren are o valoare uriașa. Este un loc magic, dar in care oamenii nu au voie sa puna piciorul. Imaginile surprinse cu ajutorul dronelor sunt magnifice. Povestea fascinanta a locului care schimba harta țarii noastre și care este, de fapt, cel mai nou pamant din Europa. Un loc spectaculos,…

- Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta a lansat un anunt de participare la licitatie privind supervizarea proiectarii si executiei obiectivului de investitii: ldquo;Modernizare front de asteptare Port Basarabi.Valoare Estimata este de 311.387.83 lei. Obiectul contractului…

- Vreme mohorata și racoroasa in estul țarii, la sfarșitul acestei saptamani, dar și temperaturi de pana la 16 grade Celsius in vest și sud-vest, anunța meteorologii. De duminica, vremea se schimba radical, cand un anticiclon care a creat probleme in Europa ajunge și in Romania.