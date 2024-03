Marcel Ciolacu a explodat și anunță măsuri dure: acolo nu va rămâne piatră pe piatră!/ VIDEO Premierul Marcel Ciolacu a reacționat extrem de dur la scandalul legat de un elev din București care a fost violat de 2 ori intr-o baie. Ciolacu a spus ca va primi toate informarile despre acest caz și ”acolo nu va ramane piatra pe piatra”. ”Pana maine dimineața vom știi exact. Acolo nu ramane piatra pe piatra. Daca se dovedește ca directoarea a ascuns o astfel de fapta, atunci nu mai ramane piatra pe piatra. Pana maine dimineața o sa primesc toate informarile. Dar, totuși, traim in una dintre cele mai sigure țari din Europa. Este greu sa digeri astfel de fapte, un altfel de caz. Investim… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

