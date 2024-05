”In urma semnarii, la 28 octombrie 2023, de catre Intesa Sanpaolo S.p.A. si JCF Tiger Holdings S.A.R.L., actionarul majoritar al First Bank S.A., a unui contract de vanzare-cumparare pentru achizitia a 99,980513% din actiunile First Bank S.A. si dupa ce a obtinut toate aprobarile necesare de la toate autoritatile de reglementare relevante, Intesa Sanpaolo a finalizat astazi achizitia First Bank. Achizitia First Bank permite Intesa Sanpaolo sa isi dubleze prezenta in Romania, tara in care este activa din 1996 prin Intesa Sanpaolo Bank Romania. Achizitia consolideaza in mod semnificativ pozitionarea…