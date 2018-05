Ultimele ore in care tinerii mai pot aplica la competitia antreprenoriala Future Makers, incubatorul de afaceri cu premii de 20.000 euro

Stiri pe aceeasi tema

- NOAPTEA MUZEELOR 2018. Anul acesta, muzeele își vor deschide porțile în noaptea de sâmbata, 19 mai, între orele 17:00 și 07:00. Evenimentul nu are loc doar în România, ci în toata Europa.

- Sase din zece locuri de munca existente in Romania ar putea disparea din cauza automatizarii, iar conform datelor Bancii Nationale a Romaniei (BNR) publicate in 2017, media europeana a posturilor amenintate de acest proces de automatizare este de 54% in urmatorii 10 – 20 de ani, se arata intr-un comunicat…

- Elevii claselor a X-a au participat la un concurs tradițional in aceasta școala, care a avut ca tema personalitatea patronului spiritual al Colegiului, Iosif Vulcan. La eveniment au participat, in calitate de invitați, inspectorul școlar Felicia Ianța și reprezentantul Bibliotecii Județene,…

- EIT Health a prelungit inscrierile pentru competițiile sale dedicate startup-urilor pana la data de 15 mai. Competiția pentru startup-uri InnoStars Awards se adreseaza intreprinderilor mici și foarte mici, companiilor externalizate (spin-offs) și startup-urilor din domeniile de sanatate și IT, care…

- Pentru a-si ascunde neputinta de a gestiona eficient dezvoltarea sportului cu mingea la cos din Romania, FR Baschet pune la cale un nou sistem competitional, unicat in Europa. Vorbim despre un „ghiveci colorat” denumit pompos Superliga. Concret, avand sustinerea neamurilor si a unor antrenori…

- Direcția Generala Rețele de Comunicare, Conținut și Tehnologie din cadrul Comisiei Europene a lansat saptamana trecuta o cerere de propuneri in vederea acordarii de granturi pentru proiecte, in conformitate cu prioritațile și obiectivele definite in programul de lucru pentru 2018…

- Liderul pietei de bauturi racoritoare din Romania, Coca Cola, finanteaza „Future Makers", un program de educatie antreprenoriala, implementat de Global Shapers Bucharest Hub si Social Innovation Solutions. Programul „Future Makers" se adreseaza persoanelor cu varsta cuprinsa intre 20 si 29 de ani, care…