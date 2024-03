Stiri pe aceeasi tema

- Mai sunt doar cateva zile pana la cel mai așteptat festival de la munte din Romania. Organizatorii celor mai mari festivaluri din Europa anunța programul complet al artiștilor care vor urca pe scenele celui mai nou concept de divertisment de la munte. Festivalul Massif va avea loc în perioada 14-17…

- ”Discutam astazi, in prima lectura, grilele de salarizare construite impreuna cu sindicatele din domeniul sanitar. Vorbim despre salariile personalului medical, medico-sanitar de specialitate si auxiliar”, a precizat seful Executivului in sedinta.”Plecam de la un principiu clar, acela de a-i plati…

- Dupa o lunga batalie juridica de 13 ani, Tribunalul Maramureș a emis o decizie definitiva in data de 14 februarie, obligand Primaria Baia Mare sa demoleze zidul de segregare ridicat in 2011, care separa populația roma de restul comunitații. Procesul a fost inițiat in 2020 de catre fotograful și activistul…

- Premierul Marcel Ciolacu a fost primit, joi dimineata, intr-o audienta privata la Sanctitatea Sa Papa Francisc. „Astazi am avut ocazia speciala sa discut la Vatican cu Sanctitatea Sa Papa Francisc si sa-i exprim recunostinta pentru sprijinul acordat comunitatilor romanesti din Italia si din intreaga…

- „Am avut si continuam sa avem trupe americane aici, impreuna cu alte trupe NATO. Am asigurat livrarea de noi sisteme de aparare, de exemplu, baterii de rachete Patriot, HIMARS, care vor face Romania mai capabila sa-si apere teritoriul si oamenii, daca va fi vreodata nevoie. Am ajutat, am lucrat impreuna…

- Social 17 cazuri de rujeola, confirmate in Teleorman, de la inceputul anului ianuarie 25, 2024 10:44 Institutul Național de Sanatate Publica (INSP), prin Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile, a dat publicitații situația privind rujeola in Romania la data de 23 ianuarie…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi, in debutul sedintei de guvern, ca in anul 2024 Romania va avea o crestere economica de 3,4%, a doua cea mai mare din Uniunea Europeana. El a mentionat ca 2024 va fi „anul investitiilor”, avand in vedere ca a fost alocata „o suma record” de 120 de miliarde de…