- Pilotul spaniol al echipei Ferrari, Carlos Sainz, a castigat Marele Premiu al Australiei la Formula 1, disputat, duminica, la Melbourne, unde campionul mondial, olandezul Max Verstappen, a abandonat in turul trei, potrivit news.ro. Carlos Sainz s-a impus in fata coechipierului sau monegasc Charles…

- Mexicanul Sergio Perez (Red Bull), care sambata a terminat al treilea in calificarile pentru Marele Premiu de Formula 1 al Australiei, va fi al saselea pe grila de start duminica, dupa ce a primit o penalizare de trei locuri pentru ca l-a "impiedicat inutil" pe germanul Nico Hulkenberg (Haas) in…

- Olandezul Max Verstappen (Red Bull) va porni de pe prima pozitie a grilei in Marele Premiu al Australiei, a treia etapa a Campionatului Mondial de Formula 1.Verstappen a fost in pole position si in primele doua etape ale sezonului, in Bahrain si Arabia Saudita, curse pe care le-a si castigat,…

- Pilotul monegasc Charles Leclerc (Ferrari) a dominat cea de-a doua sesiune de antrenamente libere din cadrul Marelui Premiu de Formula 1 al Australiei, desfasurata vineri pe circuitul Albert Park din Melbourne, potrivit Agerpres. Leclerc a fost cronometrat pe un tur de pista in 1 min 17 sec 277/1000,…

- Azi, de la ora 19:00, are loc Marele Premiu din Arabia Saudita (Jeddah), a doua cursa de Formula 1 a anului. Va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Antena 3. Dupa victoria categorica din prima cursa (Bahrain), olandezul Max Verstappen (Red Bull) are din nou prima șansa la succes. Va pleca din pole-position,…

- Sezonul 2024 a inceput in forța pentru Max Verstappen. Triplul campion mondial a obținut un nou pole position inaintea Marelui Premiu din Bahrain, prima cursa a noului sezon de Formula 1. Pilotul de la Red Bull a obținut un timp de 1:29.179, fiind mai rapid cu peste doua zecimi de secunda fața de Charles…

- Spaniolul Carlos Sainz de la echipa Ferrari a dominat in cea de-a treia sesiune de antrenamente libere inaintea Marelui Premiu al Bahrainului, prima etapa a Campionatului Mondial de Formula 1, desfașurata vineri pe circuitul Sakhir, conform informațiilor furnizate de AFP. Sainz a fost urmat de compatriotul…

- Charles Leclerc, pilotul monegasc al echipei de Formula 1 Ferrari, a declarat ca este motivat de faptul ca britanicul Lewis Hamilton, de sapte ori campion mondial, va concura de anul viitor pentru Scuderia, informeaza site-ul radioteleviziunii belgiene RTBF, potrivit Agerpres. Lewis Hamilton se va…