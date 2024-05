Zambete, veselie si multa curiozitate - acestea sunt reperele unei zile reusite petrecute de catre jandarmi.

Stiri pe aceeasi tema

- In perioada minivacanței de 1 Mai și de Paște, in Bistrița-Nasaud, sute de polițiști și jandarmi vor actiona pentru mentinerea unui climat corespunzator de ordine si siguranta publica, iar zeci de pompieri se vor afla in dispozitiv, pentru gestionarea situațiilor de urgența care se pot produce la nivelul…

- Saptamana Verde a fost pretextul perfect pentru elevii Colegiului Economic ,,Pintea Viteazul” din Cavnic sa-i invite pe jandarmi la școala pentru o noua ,,lecție” interactiva despre munte și natura. Deși s-au intalnit de mai multe ori cu jandarmii montani, atat la școala, cat și pe munte, nu mica le-a…

- "Un apel telefonic prin care un cabanier semnala prezenta unui sarpe in apropierea cabanei din zona centrala din Ranca a fost receptionat de jandarmii montani. Sarpele a fost semnalat intr-o zona publica, pe aleea din apropierea unei cabane, iar in urma interventiei jandarmilor montani a fost capturat…

- "Un apel telefonic prin care un cabanier semnala prezenta unui sarpe in apropierea cabanei din zona centrala din Ranca a fost receptionat de jandarmii montani. Sarpele a fost semnalat intr-o zona publica, pe aleea din apropierea unei cabane, iar in urma interventiei jandarmilor montani a fost capturat…

- In cadrul parteneriatului dintre Jandarmeria Romana, Inspectoratul General pentru Situații de Urgența și Salvamont, o autospeciala marca Jeep Wrangler Rubicon, achiziționata in cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, prin Proiectul Imbunatațirea capacitații de intervenție la urgențe medicale,…

- „In continuare, in Romania, este un numar foarte ridicat de apeluri non-urgente. Oamenii suna pentru alte motive decat pentru cele care sunt in competenta Serviciului de Urgenta 112. Anul trecut au fost peste 10 milioane de apeluri la 112, insa aproape jumatate dintre acestea nu au fost urgente. Oamenii…

- Peste 10 milioane de apeluri au fost anul trecut la 112, dintre care aproape jumatate nu au fost urgente, deși numarul este dedicat situațiilor intre viața și moarte. Purtatorul de cuvant al Serviciului de Telecomunicatii Speciale, Catalin Chirca, a afirmat marti ca aproape jumatate din cele peste 10…

- Ziua Internaționala a Femeii a fost marcata și in centrele de ingrijire și asistența a persoanelor cu dizabilitați acolo unde un gest simbolic a reușit sa aduca zambete pe chipurile doamnelor care beneficiaza de aceste servicii.