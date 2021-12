Stiri pe aceeasi tema

- Loteria de Vaccinare a ajuns la a 12-a extragere saptamanala, care are loc duminica, 19 decembrie 2021. Caștigatorii vor primi 80 de premii a cate 10.000 de lei, iar premiul cel mare al acestei extrageri este in valoare de 100.000 de lei. Extragerea pentru Loteria Vaccinarii are loc duminica, 19 decembrie…

- Cea de-a 11-a extragere saptamanala la Loteria de Vaccinare are loc duminica seara. La aceasta urmeaza sa participe peste 85.000 de persoane care s-au inscris pana vineri la pranz. Vor fi acordate 80 de premii a 10.000 de lei si unul de 100.000 de lei. “Duminica, 12 decembrie, va avea loc cea de-a unsprezecea…

- A opta extragere saptamanala la Loteria Vaccinarii are loc duminica si este difuzata de TVR 1. “Duminica, 21 noiembrie, va avea loc cea de-a opta extragere saptamanala la Loteria de Vaccinare. La aceasta extragere participa numerele de ordine din intervalul 2.730.103 – 2.909.301, corespunzatoare participantilor…

- Procurorii anticorupție efectueaza, marți, percheziții in 13 locații din județele Bihor și Satu Mare, intr-un dosar privind falsificarea de certificate de vaccinare anti-COVID. Peste 2.000 de certificate ar fi fost falsificate in centrul deschis la Vama Petea. Direcția Naționala Anticorupție a transmis…

- Un banner urias ce afiseaza un mesaj puternic de incurajare a vaccinarii anti-Covid a aparut peste noapte pe Bulevardul Magheru din Bucuresti. „Se sufoca. Ne implora. Regreta” sunt cuvintele afisate pe bannerul din centrul Capitalei, aluzie la pacienții de Covid care au nevoie de oxigen, marea majoritate…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) trage un semnal de alarma cu privire la ritmul ”foarte ingrijorator” al transmiterii COVID-19 in Europa, avertizand ca s-ar putea ca inca jumatate de milion de oameni sa moara pana in februarie, relateaza AFP. Numarul cazurilor noi pe zi este in crestere de aproape…

- Centrele de vaccinare de la Romexpo, dar și centre ce vor fi amenajate in incinta Circulului Metropolitan, a Bibliotecii Naționale, a Palatului Copiilor sau a Liberty Mall vor funcționa non-stop in wekeend pentru bucureștenii care vor dori sa se vaccineze impotriva COVID-19. CNCAV anunța “Maratonul…

- Comercianții incurajeaza campania de vaccinare și recurg la tot felul de metode pentru a-i convinge pe oameni sa se imunizeze. In mallul Grand Arena din București, au aparut reducerile la haine in baza certificatului de vaccinare. Astfel, conform unui anunțat postat in fața unui magazin, cumparatorii…